Maiori, strada verso la riapertura: ecco il comunicato di Mormile

Il crollo di un masso di notevoli dimensioni, giovedì scorso sulla SS163 Amalfitana in zona Maiori ha determinato la chiusura della strada. A tal proposito riportiamo il comunicato del responsabile Costa d’Amalfi, Fulvio Mormile di Forza Italia, riguardo al tema riapertura della strada per la circolazione veicolare.

“Stamane il consigliere provinciale Roberto Celano, in compagnia del responsabile Costa d’ Amalfi Fulvio Mormile ha avuto una serie di incontri per chiedere la riapertura temporanea del tratto di strada provinciale Sp1 del valico, interessato da lavori di posa in opera delle condotte fognarie proprio dal settore ambiente della ente ,in seguito a questi incontri il responsabile Architetto Cavaliere disporrà nelle prossime ore una misura per consentire la circolazione presso l’ arteria ,in attesa che venga riaperta la ss 163 , Altro argomento di cui i due politici si stanno interessando sempre con la provincia e la Regione Campania ,riguarda la tariffa del trasporto via mare per gli studenti , costretti in questi giorni al pagamento di biglietti che se anche scontati non risultano essere agevolati come quelli dei trasporti su gomma , in tal senso stanno cercando di strappare una misura dedicata al trasporto scolastico per la divina , anche con l’aiuto del gruppo Regionale del partito.”

Fulvio Mormile