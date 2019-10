Maiori, il sindaco Antonio Capone: “edificio via Capitolo agibile e sicuro”. Opposizioni: “certificato di agibilità firmato dal suo tecnico di fiducia”

Confronto politico sempre più incandescente a Maiori, per quanto riguarda le condizioni dell’edificio scolastico di via Capitolo. Dopo le proteste, ed il post di Nicola Mammato, che nella giornata di ieri ha fatto notare quanto riportato nel Documento di Valutazione dei Rischi, ovvero che gli impianti elettrici della struttura non sono a norma, questa mattina è arrivata la replica piccata del sindaco Antonio Capone, che ha allegato il certificato di agibilità del comune.

“Al netto dei “compagni di merenda” e del falso moralismo circa la liceità dell’espressione o dei soldi guadagnati in base all’impegno profuso – scrive Capone – che sono argomenti che rivelano la consueta pochezza di contenuti, cercherei di restare sul tema della scuola, trattandolo in maniera seria e con cognizione di causa.

Capisco la smania di visibilità, la social-patia dilagante, ecc, ecc ma questo clima di costante allarmismo e la perenne lettura strumentale dei fatti e degli atti non sono più tollerabili.

Per questo motivo, a dispetto delle ciarle di qualche cittadino più o meno “attento”, intendo ribadire con forza che l’edificio di via Capitolo è SICURO e AGIBILE, in conformità con le certificazioni, come si può ben evincere dal documento pubblicato.

Magari sarebbe buona prassi cominciare ad informarsi meglio prima di gridare allo scandalo.

E poi, “non si gioca sulla sicurezza e sulla pelle dei bambini” e soprattutto non si costruiscono campagne elettorali in loro nome.

In ogni caso, chiunque desideri avere un confronto o un chiarimento sulla situazione scuola, come su qualsiasi altro argomento, mi troverà sempre disponibile.”

In serata le opposizioni, in una nota congiunta dei gruppi consiliari Civitas 2.0, Idea Comune e Orizzonte, hanno esposto i loro dubbi circa le rassicurazioni di inizio anno scolastico del primo cittadino, il certificato di agibilità della scuola, la disponibilità ad un confronto sulla questione, chiarendo poi che non esiste alcun progetto alternativo e di voler chiudere definitivamente la querelle mediatica. Sotto riportiamo la nota dei consiglieri di minoranza: