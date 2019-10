Maiori, i danni del maltempo: pietre su automobile in sosta

I temporali e le piogge che hanno travolto la Costiera fino a poche ore fa, hanno portato ripercussioni ovunque. Ad esempio il povero proprietario dell’auto parcheggiata sulla Strada Provinciale a Maiori. Quest’auto, infatti ha subito una pioggia di detriti, tra cui rocce di dimensioni considerevoli, danneggiando la parte superiore della vettura, che sembra essere una Fiat Panda. Il temporale ha molto probabilmente causato danni a molti altri veicoli parcheggiati sotto sporgenze rocciose, che a causa della pioggia sono state ricoperte dalle pietre crollate da montagne sovrastanti. Fortunatamente non è stato coinvolto nessun cittadino, ma è strettamente consigliato agli automobilisti della Costiera di non sostare in zone apparentemente a rischio caduta massi, soprattutto in caso di violenti temporali.