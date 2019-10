Maiori, panchina in frantumi da diversi giorni

Sul lungomare di Maiori versa in queste condizioni una panchina di seduta pubblica. Questa panchina danneggiata a tal punto, rovina l’immagine della città di Maiori agli occhi dei visitatori che accorrono quotidianamente. Anche se non si conosce la causa di tutto ciò, si ipotizza già la situazione precaria della panchina che alla minima sollecitazione è crollata. Nel caso in cui la causa dovesse essere un atto vandalico, sarebbe davvero un segno di disprezzo nei confronti dei cittadini di Maiori. Invitiamo chi di competenza ad intervenire.