Maiori, la Statale chiusa con transenne. Travelmar potenzia la linea Amalfi-Salerno – AGGIORNAMENTI

La Statale Amalfitana è stata chiusa con transenne, dopo che era rimasta aperta nel pomeriggio, domani ci saranno ulteriori sopralluoghi dove è avvenuta la caduta dei massi. La SS 163 chiusa da ANAS per il cedimento dei massi avvenuto quest’oggi verso le 13,30 in prossimità del cimitero Maiori riportato in anteprima da Positanonews. Domani mattina erano previste invece delle aperture a tempo, per garantire il transito e al tempo stesso far eseguire i lavori di pulizia sul costone, con finestre di viabilità di un quarto d’ora ogni 30 minuti.

Intanto con la sospensione del trasporto pubblico Sita Sud, la compagnia di navigazione Travelmar comunica l’introduzione di corse. Domani 18 ottobre i pendolari potranno utilizzare le corse via mare Amalfi-Salerno. Le fermate nei porti intermedi secondo i seguenti orari: ore 7:00 (Amalfi – Minori – Maiori – Salerno), ore 7:10 (Minori – Maiori – Salerno) e ore 7:20 (Maiori – Salerno). Spostamenti marittimi e percorso alternativo via Valico di Chiunzi (lato Polvica, per lavori sulla Sp2) restano le alternative per una costiera spaccata in due.