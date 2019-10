Maiori, la scuola di via Capitolo riapre domani. Effettuati sopralluoghi: lavori nel weekend

La scuola di via Capitolo a Maiori riaprirà, dopo i sopralluoghi avvenuti nella giornata di oggi. Fino a tarda mattinata sono stati effettuate le verifiche con il personale tecnico del comune, provvedendo alla rimozione di calcinacci friabili dal cornicione al lato sud del plesso, dove ieri mattina si sono verificati i distaccamenti di intonaco.

Dalle perizie effettuate in loco risulta che ci sarebbero condizioni di sicurezza per consentire il ritorno allo svolgimento delle attività scolastiche. La chiusura del plesso era stata sollecitata dei genitori degli alunni in seguito ai crolli, ed il sindaco Antonio Capone ha disposto l’ordinanza, in modo da effettuare i controlli sulla struttura.

Oggi sono state realizzate verifiche approfondite, per comprendere l’entità degli interventi necessari. Si è disposto quindi che una ditta incaricata dal comune, dovrà effettuare i lavori nei prossimi giorni, proseguendo anche nel fine settimana. Data l’emergenza sull’unico edificio scolastico considerato sicuro nel paese costiero, l’obiettivo è di consegnare i lavori in tempi celeri, visto che prima dell’apertura dell’anno scolastico, i genitori avevano mostrato perplessità sull’adeguamento delle classi al plesso e in virtù anche delle tanto discusse opere per realizzare la mensa.