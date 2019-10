Maiori. Ecco gli orari del servizio navetta gratuito per il cimitero, perché non metterlo pure per le frazioni?

Maiori, Costiera amalfitana. Ecco gli orari del servizio navetta gratuito per il cimitero, in occasione del giorno della commemorazione dei defunti. Per fortuna la strada statale amalfitana 163 da Amalfi a Salerno è stata riaperta, anche se col semaforo, e quindi è possibile accedere normalmente. Ma alcuni cittadini chiedono perché non mettere il servizio navetta pure per le frazioni?