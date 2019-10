Maiori, furto in una tabaccheria: rubati soldi e “gratta e vinci”

Ladri in azione la notte scorsa a Maiori. Alcuni malviventi hanno fatto irruzione in una tabaccheria di via Nuova Chiunzi: pare siano stati sottratti alcuni “gratta e vinci” e diverse centinaia di euro dalla cassa.

I ladri si sono intrufolati direttamente forzando la saracinesca. I Carabinieri della stazione di Maiori si sono già attivati con le indagini del caso: verranno prese in considerazione le immagini degli impianti di video sorveglianza nella strada in questione.

Spesso e volentieri le tabaccherie vengono prese di mira dai ladri. Vi terremo sicuramente aggiornati circa la vicenda, convinti che l’arma dei Carabinieri possa fare immediatamente chiarezza e beccare i colpevoli.