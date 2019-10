Maiori, elezioni 2020: spunta il progetto politico “Tutta n’ata storia”

Nel 2020 in Costiera Amalfitana si vota a Maiori, Positano e Amalfi, ma in questi ultimi mesi del 2019, si assiste già alle prime iniziative politiche. Mentre a Positano si attendono delle conferme e ad Amalfi si è costituito il comitato promotore Amalfi 2020, in alternativa all’attuale sindacatura di Daniele Milano, a Maiori in alternativa all’amministrazione uscente di Antonio Capone, con una maggioranza lacerata in consiglio comunale, ci dovrebbe essere un unione delle attuale opposizioni, ma nelle ultime ore è spuntato un nuovo progetto politico, che intende raccogliere dal basso le istanze per formare eventualmente una proposta e una lista, da sottoporre al vaglio degli elettori nelle prossime elezioni comunali. Questo progetto si chiama “Tutta n’ata storia” e si presenta così:

“Il progetto nasce con l’intento di raccogliere proposte, idee, di sviluppare ragionamenti, di criticare, si, ma in maniera assolutamente costruttiva al solo fine di cercare, per quanto possibile delle soluzioni ai problemi della nostra cittadina (dalla Scuola ai rifiuti, dall’ambiente ai servizi ecc…).

Abbiamo per il momento creato una pagina Facebook, dove tutti potranno esprimere la propria opinione o pubblicare foto ma con il solo scopo di immaginare una Maiori diversa, in maniera positiva e propositiva, perché in futuro si possa dire che Maiori…è tutta n’ata storia! Ovviamente non ci nascondiamo, l’obiettivo di questa iniziativa è quello di verificare le condizioni per poter costruire un’alternativa politica civica a 360 gradi, da presentare agli elettori alle prossime amministrative.”

La pagina Facebook è infatti considerata un luogo di confronto e un raccoglitore di idee, dove tutti i cittadini di Maiori sono invitati a partecipare e fare proposte:

“Sono tanti gli argomenti sui quali poter iniziare a ragionare, a discutere, a scambiarsi idee, a suggerire possibili soluzioni o a condividere esperienze. Si, perché quello che a nostro parere manca a Maiori, ormai da anni, è il confronto, il dialogo rispetto a come vorremmo che fosse il luogo in cui viviamo, su cosa veramente serve e come fare per raggiungere gli obbiettivi.

Per questo proporremo sulla pagina dei sondaggi con relative discussioni in merito ad argomenti che stanno più a cuore a tutti noi ed insieme inizieremo a ragionare su ciò che si vorrebbe/potrebbe fare.

IL CONTRIBUTO DI TUTTI E’ INDISPENSABILE oltre che gradito.

Per questo vi chiediamo di scrivere qui di seguito quali problematiche secondo voi sono più urgenti da affrontare nel nostro paese. Che nessuno si tiri indietro perché qui è… #tuttanatastoria”