Maiori. Dario Scannapieco, orgoglio della Costa d’Amalfi, intervistato da Giuseppe Liuccio: “Non sopporto l’apatia e la rassegnazione”

Maiori. Dario Scannapieco, orgoglio della Costa d’Amalfi , intervistato da Giuseppe Liuccio su La Città di Salerno di ieri. Articolo che merita di essere riportato.

Un legame fortissimo con un territorio che gli ricorda gli anni belli e spensierati dell’infanzia. Dici Costiera Amalfitana e a Dario Scannapieco gli si illuminano gli occhi. Uno dei più importanti economisti italiani, nato a Roma il 18 agosto del 1967, vicepresidente della Banca europea degli investimenti dal 2007 e presidente del consiglio di amministrazione del Fondo europeo per gli investimenti dal 2012, racconta le sue origini salernitane, riavvolgendo il nastro dei ricordi legati alla Costa Diva e di Maiori, il borgo costiero in cui ha vissuto tante estati. E dove continua a “rifugiarsi” per trascorrere ore all’insegna del relax. Anagraficamente è nato a Roma nel 1967, ma alcuni comuni amici che la conoscono bene la considerano naturalizzato della Costa di Amalfi. Di Maiori per l’esattezza. E la notizia corrisponde a verità. Mio nonno paterno, giornalista de Il Mattino , era di Maiori. E li viveva insieme alla nonna, nata in Toscana, che era maestra elementare. Il nonno promosse la creazione dell’istituto nautico di Maiori, una scuola superiore che ha formato molti ragazzi della Costiera. Anche mia nonna materna era di Maiori, mentre il nonno materno era un alto ufficiale dell’esercito originario di Sassano. Loro vivevano a Napoli ma erano a Maiori d’estate e durante le feste. I miei genitori vivevano da ragazzi a Maiori e si sono sposati a Ravello. Ad inizi degli anni Sessanta, per motivi di lavoro, si spostarono a Roma dove sono nato. Il loro legame con Maiori, però era assoluto. Quindi gli anni spensierati dell’infanzia li ha vissuti a Maiori? Non c’è stata un’estate in cui non abbia passato almeno una settimana in Costiera, insieme ai vecchi amici di infanzia, godendomi il mare, le passeggiate nelle zone interne. Assaporando il profondo senso di accoglienza delle persone, la bellezza dei panorami e i prodotti tipici della zona. Ancora oggi i miei figli, come me, mio fratello e i miei nipoti che da anni vivono all’estero, sostengono che una vacanza senza stare almeno un po’ in Costiera non è una vacanza. Quindi in Costiera in generale ed a Maiori in particolare ha tanti amici? Cosa? Trovo insopportabile la rassegnazione e la mancata reazione civica ad ogni forma di devastazione del patrimonio più prezioso della zona: il territorio stesso. Così come trovo deprimente e inspiegabile l’accettazione degli incendi che ogni anno creano cicatrici orribili sulle montagne e su panorami indimenticabili e che sono di origine dolosa, l’incuria nella manutenzione del territorio e nella sua preservazione. Come anche è inaccettabile l’inazione di fronte ad abusi edilizi, che sia pure in forte calo, spesso non vengono segnalati perché in un paese in cui ci si conosce tutti sembra quasi sbagliato farlo. Questo suo giudizio è specifico della Costiera o, sulla base della sua esperienza, appartiene in buona parte a tutta la gente del Mezzogiorno d’Italia. Il legame con la Costiera, l’operosità intelligente e pronta, la determinazione e l’attenzione verso gli altri, sono tutte cose che ho cercato di assimilare dai miei genitori. Nonché un certo modo di interagire con le persone che è allo stesso tempo familiare e rispettoso e che non ho mai trovato in altre parti del mondo, almeno in misura così marcata, come in Costiera, sono tutti fattori che mi hanno aiutato nella mia vita professionale.