Maiori. Cade intonaco dal cornicione della scuola di Via De Iusola, domani lezioni sospese

Maiori. Alle ore 13.00 di oggi si è verificato il distacco di una parte di intonaco dal cornicione del plesso scolastico di Via De Iusola il personale dell’ufficio tecnico ha effettuato un sopralluogo per accertare la situazione. Al momento non è stato possibile determinare la causa che abbia portato al cedimento e domani verranno effettuati ulteriori controlli in modo più approfondito grazie all’utilizzo di una piattaforma elevatrice per stabilire gli interventi per la messa in sicurezza. In via precauzionale il sindaco Antonio Capone ha emesso un’ordinanza che dispone la chiusura di ogni attività scolastica ed extrascolastica per domani venerdì 11 ottobre.