Maiori, ancora nessuna novità circa la riapertura della strada: disagi oggi per i lavori in via Chiunzi

Ancora non si hanno notizie certe circa la riapertura del tratto di Statale Amalfitana, zona Maiori, che è interdetto alla circolazione da giovedì scorso dopo una frana. Nella fattispecie, il tratto che risulta chiuso, ricordiamo, è quello che va dal chilometro 37,800 al 38,200: la frana si è manifestata in località Cavallo Morto, nei pressi del Cimitero.

Il duro lavoro di messa in sicurezza di tutto il costone è cominciato poco dopo la frana, ma ancora non si hanno date certe circa la fine degli stessi. Ciò ha comportato, ovviamente, enormi disagi per quanto riguarda la circolazione: questa settimana, infatti, si sono verificati degli eventi che hanno minato la già poco stabile situazione relativa alla viabilità. Disagi per lo svolgimento della gara Coppa città di Tramonti, per la quale è stata chiusa la Sp1, per oltre dieci ore.

Non è tutto. Nella giornata di ieri, martedì, è stato necessario l’intervento dei sanitari per trasportare un paziente cardiopatico di Amalfi all’ospedale Cardarelli di Napoli: il ricovero urgente è stato possibile soltanto grazie all’eliambulanza proveniente da Napoli. Per il malato si è parlato di un’ora di attesa. L’uomo, affetto da un’importante aritmia cardiaca, era giunto a Castiglione nel pomeriggio dove era stato sottoposto ad accertamenti.

Insomma, disagi su disagi che sono stati inaspriti anche da alcuni lavori di scavo e messa in posa di cavi elettrici in via Chiunzi: dal civico 1 al civico 71, infatti, la circolazione è stata interdetta dalle 9 di questa mattina fino alle ore 16. Una situazione pazzesca che ha generato traffico e caos.

Intanto, non si hanno ancora notizie certe circa il termine dei lavori e la riapertura della strada. Vi terremo come sempre aggiornati appena avremo notizie.