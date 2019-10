Maiori. Anche il cimitero chiuso finchè rimane interruzione della Statale Amalfitana 163, neanche i morti stanno in pace

Maiori, Costiera amalfitana. Neanche i morti stanno in pace. Il Comune di Maiori prima fa l’orario delle aperture , pubblicato ieri sul sito ufficiale del Comune, poi oggi pubblica l’avvisco che il cimitero rimarrà chiuso finchè non riapriranno la S.S. 163. Fra pochi giorni c’è la commemorazione dei defunti e molti volevano approfittarne per sistemare le tombe dei loro cari, i lavori vanno a rilento e queste sono le conseguenze con la Costa d’ Amalfi spaccata a metà e , finchè il tempo è buono, con i collegamenti come per gli antichi solo via mare.