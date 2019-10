Maiori al voto contro Antonio Capone opposizioni unite

Con Positano e Amalfi abche Maiori va al voto. Il sindaco Antonio Capone deve far fronte all’uscita dei due consiglieri, ovvero Cestaro e Cipresso e di non poche polemiche sulla scuola. Enzo Mammato farebbe l’assessore al Turismo e allo Sport, ma qui è una questione di voti. Come ad Amalfi, le opposizioni potrebbero far fronte comune. I nomi che circolano, in questo senso, sono quelli di Enrico Califano e Lucia Mammato, mentre Valentino Fiorillo si è tirato fuori, a sorpresa potrebbero rientrare Della Pace e Della Pietra.. Staremo a vedere