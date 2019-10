Maenza (LT). Castello Baronale. “Opere e storie di amicizia, artisti per il progetto della Casa delle Carrozze di Latina” a cura di Massimo Pompeo e Leonardo Faccioli.

Articolo di Maurizio Vitiello – “Opere e storie di amicizia, artisti per il progetto della Casa delle Carrozze di Latina” a cura di Massimo Pompeo e Leonardo Faccioli al Castello Baronale – Maenza.

Sabato 12 ottobre 2019, alle ore 17.30, sarà inaugurata a Maenza al Castello Baronale la mostra “Opere e storie di amicizia, artisti per il progetto della Casa delle Carrozze di Latina”.

La mostra, curata da Massimo Pompeo e Leonardo Faccioli, ha la presentazione di Lauretana Sciscione.

L’imponente esposizione si avvale del patrocinio e del sostegno del Comune di Maenza, del locale Assessorato alla Cultura, di “Casa Arte Scuola Civica di Musica – Casetta della Musica, Latina” e dell’Associazione Culturale Luigi Faccioli di Roma nonché della collaborazione del Liceo Scientifico “G.B. Grassi” e dell’Istituto Comprensivo “Emma Castelnuovo” di Latina.

Sarà una nuova presentazione al pubblico di un progetto titanico a lungo accarezzato: la ristrutturazione e il riutilizzo di un edificio di Latina costruito dopo la bonifica “La casa delle carrozze”.

Sita in Latina, in piazza del Quadrato, La Casa delle Carrozze è una struttura in abbandono annessa all’edificio storico dell’Opera Nazionale Combattenti, l’ente che realizzò le bonifiche in Italia dopo la Grande Guerra. La struttura era utilizzata come residenza del guardiano dell’Opera, rimessa dei carri e degli attrezzi e scuderia.

Massimo Pompeo, che si adopera con impegno generoso per la riuscita dell’avvio delle operazioni necessarie al restauro, è certo delle straordinarie potenzialità dell’impresa che potrebbe finalmente offrire spazi per laboratori d’arte, stamperie, sale espositive e biblioteca specializzata in pubblicazioni d’arte.

Nel territorio in cui è forte il pensiero su ciò che sia da ritenere nuovo e ciò che del passato è ancora “nuovo”, il recupero di spazi esistenti può dar luogo ad una feconda operatività. Massimo Pompeo in una intervista segnala: “… l’esperienza maturata in oltre quaranta anni di attività, di cui gli ultimi 15 nella Casetta della Musica di Latina, ha reso chiaro ai nostri occhi che esiste una reciprocità tra salvaguardia del patrimonio pubblico e proposte culturali”.

Il sogno della “Casa delle carrozze” fortemente sostenuto dal liceo Grassi di Latina i cui alunni hanno redatto il primo rilievo e una serie di ipotesi di riuso architettonico, rimbalza ora dalle sale pontine a quelle dello splendido castello baronale di Maenza a dimostrazione, se ce ne fosse bisogno, che la fame di cultura e di arte non ama i piccoli confini, ma si apre e si dilata riunendo necessità e risposte in interconnessioni permanenti destinate a portare frutti di cooperazione.

La partecipazione di oltre centocinquanta artisti provenienti da nazioni diverse è l’ulteriore e inequivocabile dimostrazione di una voglia ramificata dell’amore per l’arte e per l’edificazione di ogni struttura capace di far progredire il popolo degli artisti.

Casa Arte Scuola Civica di Musica raccoglierà in dono l’opera di ogni artista presente alla mostra che, insieme a tante altre di proprietà dell’associazione, costituirà la prima dotazione economica per l’avvio del progetto di sensibilizzazione al restauro della “Casa delle carrozze”. L’idea è di trasformarla in un Centro internazionale per le arti e la stampa artistica, con spazi espositivi; biblioteca e centro di documentazione per le arti visive; stamperia calcografica e residenza per artisti, sebbene ardua, sembra ad un passo dall’essere in moto.

A Maenza saranno presenti le opere di:

Paola Abbondi, Carlos Rafael Almeida, Arianna Angelini, Rita Angelotti Biuso, Alba Balestra, Alberto Balletti, Roberto Barcella, Renato Barisani, Toni Bellucci, Luisa Bergamini, Franca Bernardi,Marina Bindella, Tomaso Binga, Ornella Boccuzzi, Renata Boero, Mario Boldrini, Diana Bota, Elena Boțan, Delia Brândușescu, Angela Brignone Duckert, Mauro Brunetti, Donata Buccioli, Antonio Bueno, Virginia Carbonelli, Alberto Casiraghy, Francesca Cataldi, Juan Carlos Ceballos, Alfredo Celli, Enrica Celli, Carmine Cerbone, Isabella Ciaffi, Dan Cioca, Isabella Collodi, Bruno Conte, Primo Conti, Sandro Cordova, Marzia Corteggiani, Giancarlo Costanzo, Giuliano Cotellessa, Lucia Cristea, Ioana Craciun Dobrescu, Carla Crosio, Cesar Cuellar, Maria Pia Daidone, Matteo D’Annibale, Laura De Carli, Pal Dečov, Isabelle Dehais, Luce Delhove, Emilia Della Vecchia, Nada Denić, Concetta De Pasquale, Elisabetta Diamanti, Fernando M. Diaz, Rossano Maria di Cicco Morra, Lucia Di Miceli, Mario Dinarelli, Bruno Di Pietro, Carmine Di Ruggero, Anna Donati, Luigi Faccioli, Marisa Facchinetti, Fernando Falconi, Anna Maria Fardelli, Clovis Fazio, Colleen Fernandez, Venera Finocchiaro, Maria Cristina Fioretti, Giorgio Fiume, Piero Fornai Tevini, Maria Furnea, Giorgio Galli, Annamaria Gelmi, Barbara Giacopello, Nino Giammarco, Stefano Giancola, Chiara Giorgetti, Giovenale, Salvatore Giunta, Gruppo Sinestetico, Fernanda Guevara, Ada Impallara, Milan Jakšić, Sofia Klemenco, Yusniel Labañino, Marianna Lanza, Guido La Regina, Ettore Le Donne, Silvana Leonardi, Liviu Leonte, Margherita Levo Rosenberg, Gabriella Locci, Veronica Longo, Generoso Mancinelli, Ugo Manciocchi, Alberto Manzetti, Patrizio Marafini, Claudio Marini, Francesco Martelli,Giovanna Martinelli, Yainiel Martinez, Luigi Menichelli, Grazia Menna, Stefania Missio, Patrizia Molinari, Elisa Montessori, Virginia Monteverde, Alessandro Monti, Moti (Yuniell Perez), Moyshen,Gianluca Murasecchi, Cruciano Nasca, Carlo Oberti, Angela Occhipinti, Chiara Olivieri, Achille Pace, Eduardo Palumbo, Giuseppe Panariello, Vesna Pantelić, Cristian Pentelescu, Sonia Peter, Giorgio Pistilli, Massimo Pompeo, Piero Pompili, Ana Zoe Pop, Paola Pupillo, Franco Quadrino, Anna Romanello, Paola Romoli Venturi, Cesar A. Rossi, Ricardo Sanabria Medina, Antonio Sassu, Placido Scandurra, Marilena Scavizzi, Marcello Scopelliti, Anna Seccia, Anamaria Șerban, Dumitru Șerban, Grazia Sernia, Dee Shaw, Franco Sinisi, Enrico Sirello, Stefano Soddu, Franca Sonnino, Sara Sposito, Iosif Stroia, Leo Strozzieri, Silvia Stucky, Edoardo Subiaco, Marilena Sutera, Patrizia Talamo, Annarita Testa, Marcello Trabucco, Marco Trentin, Francesca Tulli, Giulio Turcato, Ondina Oana Turturica, Anna Uncini, Michael Wieczorek, Ruggero Zamponi.

Assolutamente da vedere; iniziativa da seguire.

Maurizio Vitiello