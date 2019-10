Lutto Starnone, il ricordo del figlio Claudio. Che uomo controverso era mio padre… troppo buono per essere un vincente, troppo bravo e intelligente per essere un perdente…lui era li su quella linea sottile, irascibile e gentile, presente ma fantasma, rassicurante e….”tutto bene”…la sua coerenza, il suo pensiero sul quale era fondato tutto il suo “IO”….”tutto bene”, una rassicurazione per se stesso con il fine di rassicurare gli altri anche quando era nella melma…”tutto bene” fino alla fine… un’uomo meravigliosamente imperfetto, che spesso ti istigava istinti primordiali e omicidi, anche un po figo…ma era buono…troppo buono quasi ingenuo da proteggere. Era mio padre, è mio padre, sarà mio padre con pregi difetti lettera o testamento. Tanto comunque, è andato “tutto bene” cia’ Starno’