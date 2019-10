Ultimi giorni per aderire alla sesta edizione dell’Expo d’Arte Contemporanea “Luci in Avalon”. È stato prorogato il termine al 15 ottobre 2019 per permettere agli artisti di essere selezionati per l’evento che si terrà dal 23 novembre al 1° dicembre 2019 presso Palazzo Fruscione nel cuore della Salerno antica. La manifestazione, patrocinata dal Comune di Salerno è stata inserita nel calendario degli eventi di Luci d’Artista che ogni anno attira migliaia di turisti.

Gli artisti avranno a disposizione spazi espositivi per minipersonali. La recensione delle opere nel catalogo della expo è a cura di Dino Marasà, editore di “Studio Byblos”, casa editrice specializzata nel settore e che espone regolarmente alla fiera di Francoforte.

A tema libero, possono partecipare sia artisti professionisti che emergenti, senza alcun limite di età, per le seguenti categorie: pittura, scultura e arte fotografica.

È possibile richiedere il regolamento e il modulo della domanda all’indirizzo avalonartesalerno@gmail.com.

La mission di “Avalon Arte” è di diffondere lo studio e lo sviluppo dell’arte in tutte le sue espressioni: pittura, scultura, mosaico, ceramica, restauro, fotografia, arti grafiche, e quant’altro attinente al mondo dell’arte; avvicinare i giovani al mondo dell’arte e permettere loro di inserirsi in questo mondo, proporsi come luogo di incontro e di aggregazione nel nome di interessi culturali assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile.

La direzione artistica è della presidente di “Avalon Arte” Dina Scalera e l’allestimento è a cura di Giovanni Memoli coadiuvato da Mario Cestaro. Fotografia a cura di Paola Siano.