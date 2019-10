Luca Romano (Direzione Regionale PD) replica al consigliere Luigi Bosco: “Il Pd di Zingaretti valorizza i giovani, non li usa”

CASERTA. Il componente della direzione regionale del partito Democratico, Luca Romano, ha replicato, tramite una nota ufficiale, a Luigi Bosco, in relazione alle esternazioni di quest’ultimo legate al ruolo ricoperto nel Partito Democratico (facente capo a Nicola Zingaretti) dai giovani.

“All’amico Luigi, nei confronti de quale nutro grande stima e che considero essere una grande risorsa per il centro sinistra, rivolgo il mio sincero in bocca al lupo per il percorso politico intrapreso – si legge -. Sono tra quelli che l’ha sempre invitato ad aderire al PD, ma ognuno è libero di fare le proprie scelte.

Mi sono, tuttavia, decisamente poco chiare le sue ultime affermazioni, specie riguardo ai giovani ed allo spazio politico a loro concesso. Ricordo all’amico Gigi che il PD di Zingaretti è il partito che ha candidato e rieletto l’europarlamentare Pina Picierno (38 anni). Gli ricordo che il PD di Zingaretti è il partito che ha appena eletto il giovane europarlamentare Brando Benifei capo delegazione in Europa, a soli 33 anni. Il PD di Zingaretti è il partito che ha consentito la nomina a ‘Ministro per il Sud’ del 37enne Giuseppe Provenzano ed a ‘Ministro per gli affari Europei ‘, il 45enne Enzo Amendola. Il PD di Zingaretti è il partito di Matteo Donisi, 27enne consigliere comunale a Caserta, e di Massimo Schiavone, neo consigliere provinciale appena 22enne. Dove sono, caro Bosco, i diritti di anzianità che tanto decanti?”.

Romano non risparmia una considerazione per Nicola Caputo: “Rivolgo anche a lui il mio in bocca al lupo. Caputo rappresenta una grave perdita per il PD casertano; è stato sicuramente un errore non nominarlo assessore regionale all’agricoltura”.