LIVE Sorrento-Nocerina, le formazioni ufficiali

Formazioni ufficiali

Nocerina: Leone, Campanella, De Siena, Romano, Mannone, Carrotta, Sorgente, Mincione, Tshibamba, Liurni, Poziello.

Sorrento: Scarano, Peluzzi, Masullo, La Monica, Cacace, Fusco, Vitale, De Rosa, Bonanno, Herrera, Gargiulo.

Nella 6′ giornata del campionato di serie d, girone h, il Sorrento ospita la Nocerina allo stadio “Italia”. La squadra di Maiuri viene da 2 vittorie consecutive in campionato e l’eliminazione ai calci di rigore dalla coppa Italia per mano della Turris. La Nocerina ha 6 punti in classifica, 1 punto sotto la formazione casalinga.