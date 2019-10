LIVE Sorrento-Audace Cerignola 2-1 (39′ Marotta, 48′ Herrera, 59′ La Monica), rossoneri completano la rimonta e passano in vantaggio

73′ 🔄 Sostituzione Sorrento

➡️ Cassata

⬠️ Bonanno

69′ Rodriguez sfiora il gol su palla al centro di Loiodice.

65′ 🔄 Sostituzione Sorrento

➡️ Vitale

⬠️ Vodopivec C.

59′ GGGOOOOOLLLLLLLLLL SORRENTOOOOO: La Monica porta in vantaggio i suoi. Rossoneri avanti con il centrocampista che supera Cappa con un bel destro su assist di Gargiulo dalla sinistra.

48′ GGGGGOOOOOOOLLLLLLL SORRENTO: Herrera firma la rete dell’1-1 su calcio di rigore.

Inizia il secondo tempo

46′ Fine primo tempo. Bella partita allo stadio “Italia”. Entrambe le squadre hanno creato tanto, ma sono gli ospiti avanti nel punteggio.

44′ Risponde il Sorrento con Bonanno che s’invola a rete, dal limite libera il sinistro ma il suo tiro non crea problemi a Cappa.

43′ Cerignola vicino al raddoppio. Cross dalla destra, Rodriguez devia di testa da posizione molto ravvicinata, ottima la risposta di Scarano.

39′  GOL CERIGNOLA

Marotta firma il vantaggio ospite, appoggiando facilmente in fondo alla rete l’assist di Loiodice dalla sinistra.

37′ Punizione tagliata di Herrera dalla destra, al centro Fusco anticipa tutti di testa ma non impatta bene la sfera che termina di poco a lato.

33′ La Monica ci prova da oltre 30 metri con il destro, tiro potente ma centrale, blocca Cappa.

28’ Occasionissima per i pugliesi: Marotta per Rodriguez, in velocità , sfera che tocca solo l’esterno della rete.

20’ Conclusione di Loiodice dal limite: sfera a lato.

9′ Palo di Herrera! Calcio piazzato del panamense, forte e angolato, colpisce il palo interno alla destra del portiere Cappa.

1′ È iniziata la partita

Formazioni ufficiali

Cerignola: Cappa, Alfarano, Tancredi, Coletti, Caiazza, Longhi, Longo, Di Cecco, Rodriguez, Marotta, Loiodice.

Sorrento: Scarano, Peluzzi, Masullo, Vodopivec, Cacace, Fusco, La Monica, De Rosa, Bonanno, Herrera, Gargiulo.

Il Sorrento ospita l’Audace Cerignola allo stadio “Italia”. Le 2 squadre sono divise da un punto in classifica: rossoneri a 9 punti e pugliesi a 8. La squadra di Maiuri viene da 4 risultati utili consecutivi (2 vittorie e 2 pareggi) mentre il Cerignola non vince dal 18 settembre e in trasferta non ha ancora vinto. Pugliesi sicuramente deludenti anche alla luce della ricca campagna acquisti effettuata la scorsa estate.