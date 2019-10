L’Istituto di Cultura «Torquato Tasso» rende omaggio alla scultura napoletana di fine Ottocento

Grazie al mecenatismo della proprietaria dell’hotel Bellevue Syrene nei confronti dell’Istituto di Cultura «Torquato Tasso», oggi alle 17,30 nella sala Mimmo Iodice, Isabella Valente professoressa di storia dell’arte contemporanea, presso il Dipartimento di Studi umanistici dell’Università Federico II di Napoli, terrà una conferenza su Realismo e idealismo i due volti della scultura napoletana del secondo ottocento. Le principali linee di ricerca di Isabella Valente, infatti, riguardano la pittura e la scultura dell’Ottocento e del Novecento a Napoli e in ambito meridionale. Oltre alle personalità di artisti, tali studi hanno mirato alla ricostruzione di particolari eventi storici, come scuole, esposizioni e dibattiti critici, e dei legami instaurati con gli altri esponenti della cultura figurativa d’Italia e d’Europa. Un ulteriore ambito di indagine riguarda l’analisi delle fonti letterarie e critiche del sec. XIX e dell’inizio del XX e il loro rapporto con le opere artistiche coeve. Tra i risultati più recenti in tali ambiti si ricordano le esposizioni dei pittori Giacomo Di Chirico e Michele Tedesco, con relativi cataloghi scientifici a stampa, allestite alla Pinacoteca Provinciale di Potenza nel 2008 e nel 2012, che, insieme con i saggi su episodi pugliesi e lucani e con le precedenti mostre organizzate in Calabria e in Abruzzo, dedicate ad artisti provenienti dalle stesse regioni, fanno parte della ricostruzione del panorama culturale del Meridione d’Italia. Fra i suoi studi di scultura si possono menzionare le diverse pubblicazioni dedicate a Francesco Jerace e agli altri scultori di scuola napoletana dell’Ottocento, oltre al recente contributo sul Salone dei Busti di Castelcapuano, episodio artistico-architettonico di particolare rilievo. Sarà una gioia reciproca ospitare la professoressa in questi luoghi da lei così amabilmente descritti nello splendido volume «I luoghi incantati della sirena nella pittura napoletana dell’Ottocento», Franco di Mauro editore, Napoli 2009, così, ancora una volta, Sorrento confermerà che è luogo di paradisiaca bellezza.

Aniello Clemente