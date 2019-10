L’Istituto Comprensivo “Piano di Sorrento” protagonista nel panorama nazionale delle nuove tecnologie.

“Società della conoscenza e tecnologie dirompenti: competenze per il domani”. è questo il tema del Congresso AICA (Associazione Italiana Calcolo Automatico) svoltasi a Napoli nei giorni 21 e 22 ottobre in occasione del 56° Congresso nazionale, organizzato in collaborazione con l’Università degli Studi di Napoli Federico II e che ha visto la partecipazione di aziende, manager, rappresentanti della scuola, delle Università e delle Istituzioni.

Diversi gli eventi di rilievo del Congresso. In particolare, la firma del protocollo d’intesa USR Campania ed Aica per rinnovare la validità delle certificazioni AICA in tutte le scuole di ogni ordine e grado e, ancora, la presentazione della ICDL (International Computer Driving License), con nuove certificazioni informatiche validate anche dal Cepis, l’organismo internazionale che cura tali certificazioni.

A prendere parte all’evento, non solo le alte cariche dell’AICA e personalità autorevoli del mondo delle Istituzioni tra cui la Dottoressa Anna Brancaccio del MIUR – Direzione generale per gli ordinamenti Scolastici e per la valutazione del sistema nazionale di istruzione e la Dott.ssa Luisa Franzese, Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, ma anche gli esperti dell’Information Technology, in rappresentanza dei 2.500 Test Center AICA operativi sul territorio nazionale, tra i quali il prof. Vincenzo De Simone, in rappresentanza dei Test Center locali, in particolare l’Istituto Comprensivo Piano di Sorrento, fiore all’occhiello dei test Center di Aica al sud. Il prof. Vincenzo De Simone cura e coordina, da anni, tutte le attività di formazione e consulenza I.T. dell’Istituto, in perfetta simbiosi con il Dirigente Scolastico, Prof. Raffaele Russo. Al Congresso il prof. De Simone ha evidenziato tutte le attività di formazione del corpo docenti sulle nuove tecnologie cloud e L.I.M. ai numerosi corsi di formazione NUOVA ECDL per ragazzi, nonché le novità assolute per l’a.s. 2019-2020, quali l’attivazione dei corsi di robotica, di digital literacy (consapevolezza nell’uso delle tecnologie web) e di pensiero computazionale con programmazione di app in Scrath 3.0 e Python 3.0.