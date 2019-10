A Napoli sarà l’attrazione del Natale 2019, una grande installazione in piazza Municipio che ospiterà dal 14 novembre 2019 al 31 marzo 2020 cento lupi di ferro costruiti a Pechino da Liu Ruowang, scultore cinese di fama internazionale. Una grande installazione concettuale dal titolo Wolves coming. L’invasione dei lupi cinesi a Napoli conterà cento imponenti lupi, grandi sculture lunghe 250 cm. x 90 x 100, del peso di circa 280 kg. ciascuno. Un’installazione che simboleggia i pericoli imminenti e la lotta per fronteggiarli, in un luogo rappresentativo della città. Una mostra, che dopo le esposizioni in Nuova Zelanda, Francia e Germania, arriverà per la prima volta in Italia con l’intero branco, su ben quindici tir direttamente dalla Germania. Il grande evento è stato organizzato dalla Lorenzelli Arte con la collaborazione dell’artista Milot e promossa dall’Assessorato alla Cultura e al Turismo del Comune di Napoli. Un’installazione colossale che s’ispira, per stile e composizione, all’enorme esercito di terracotta cinese. Un’opera che, come ha anticipato l’artista cinese, potrà essere vissuta direttamente dai bambini napoletani, che potranno toccare e salire sui lupi. A Natale i napoletani, grandi e piccini, correranno con i lupi per buona pace di Clarissa Pinkola Estès, per superare come le donne le loro paure.

Luigi De Rosa

(le foto nell’articolo sono tratte dal web)