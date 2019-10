L’influencer lele_hondo_official in corsa per il premio “Lessplasticismorelife”

MILANO. Passi da gigante per l’influencer lele_hondo_official. Dopo essersi accalappiato le simpatie del web per aver portato in Italia la “Gip Up challenge” ed essersi aggiudicato il ruolo da influencer per uno dei brand più amati del mondo, la “Nike”, Lele è, oggi, uno dei partecipanti al concorso per la tutela dell’ambiente “Lessplasticismorelife”. Il progetto, fortemente voluto dal Ministro dell’ambiente Alfonso Pecoraro Scanio, ha coinvolto anche l’agenzia influgramer.com.

Per il concorso, Lele, in collaborazione con la “Les Fer Production”, ha realizzato un video in cui, utilizzando un semplice bicchiere di plastica e uno di vetro, ha mostrato come potrebbe essere il mondo con e senza l’utilizzo smoderato di plastica. Così come l’influencer, hanno partecipato al concorso anche tanti altri volti noti social italiani. La gara è ancora in corso e solo le migliori foto ed i migliori post otterranno una vittoria che scaturirà dall’attento esame di una giuria composta da diversi esponenti delle Nazioni Unite. Il tutto avverrà durante il Gran Galà previsto per fine dicembre.

La giornalista Carla Caputo ha intervistato l’influencer lele_hondo_official, andando a fondo nella sua quotidianità.

Come sta vivendo questa tuoi nuova esperienza da influencer?

Benissimo direi. Dopo un piccolo periodo di relax, sono partito subito con nuove collaborazioni sia con la Nike, sia con altre iniziative organizzate dalle mie agenzie.

Movimento “Greta Thunbergh” e salvaguardia dell’ambiente. Quanto è importante, secondo lei, diffondere attraverso i social messaggi di questo tipo?

Io penso sia importantissimo, anche perché se non facciamo realmente qualcosa subito, partendo dalle piccole cose, in futuro potrebbe essere troppo tardi. In una realtà come quella di oggi, in cui tutto è filtrato attraverso i social, dobbiamo essere anche e soprattutto noi influencers, che siamo seguiti da migliaia e migliaia di persone, a trasmettere messaggi di questo tipo.

La Nike cosa sta promuovendo in questo senso? Quali sono le novità?

Tra qualche mese usciranno le nuove Air Max totalmente in fibre vegetali. Per me sarebbe un onore poterle promuovere attraverso i miei social.

Quali progetti bollono in pentola?

Oltre ad aver dato il mio piccolo contributo per il progetto “Lessplasticismorelife”, ho intrapreso due importanti collaborazioni: una a Verbania, assieme al campione olimpico di skiroller Cristian Losio, l’altra a Domodossola, per la nuova apertura del negozio di abbigliamento sportivo con capi anche firmati Nike, “Team Sport domo”. Per l’occasione, ho scattato molte foto e sono grato alle titolari per avermi coinvolto in una giornata così speciale per loro. Prossimamente inizieranno anche delle collaborazioni con alcuni negozi online, mentre il 31 ottobre sarò con il team italiano di fotografi e videomakers per le collaborazioni con la “Nike”, composto da Stefano fiocca e la “Les Fer Production”, al castello visconteo di Vogogna, in provincia di Verbania, per altre iniziative di cui non vi svelo i dettagli. Per il momento tutto top secret.