Minori, Costa d’ Amalfi . Liliana Miccio l’orgoglio minorese premiata domani a Chianciano Terme. Ecco dove vederla

Orgoglio minorese nel Basket Femminile

Liliana Miccio

Premiata domani a Chianciano Terme

Un grande anno per la nostra atleta Liliana Miccio (Minorese nel Mondo) , che dopo la promozione in A1 Basket Femminile , è stata scelta dalla Lega Basket Femminile come MVP (Most Valuable Player) della Serie A2 Girone Sud 2018/2019 , e sara’ premiata domani sera a Chianciano Terme, nella Serata di Gala che precede l’apertura del campionato , che sara’ questo sabato ,5 ottobre . La partita sara’ trasmessa su SKY su canale Mediasport Channel 814 . Complimenti Liliana , un grande in bocca al lupo a te e tutta la Sicily by Car Palermo Basket, per questo campionato . Siamo tutti con Te .

Gli auguri da parte dell’intera amministrazione Comunale

attenzione !! mediasport channel è una web tv ( non ha niente a che fare con SKY) . basta collegarsi con cell o pc .

http://www.mediasportchannel.tv/