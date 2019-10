Libri. Successo del libro di Giovanni Capurso “Il sentiero degli orfani”, Alter Ego, 2019.

Articolo di Maurizio Vitiello – Nota sul libro di Giovanni Capurso “!Il sentiero degli orfani”, Alter Ego, 2019.

Giovanni Capurso è docente di filosofia, giornalista e scrittore.

Tra le sue pubblicazioni i romanzi Nessun giorno è l’ultimo (Curcio) e La vita dei pesci (Manni).

Scrive con regolarità per diversi periodici e blog.

Questa la trama:

Agli inizi degli anni Novanta, il giovane Savino incontra l’adolescenza e affronta i sentieri in salita del suo paese, San Fele, in Lucania, tanto in alto che gli altri gli sembrano “presepi accartocciati”.

All’imbocco di una vita più sostenuta e con varie problematicità riflette, ma senza particolare curiosità, sul carattere malinconico del padre Michele e su quello diverso, un po’ bizzarro, dello zio Gaetano, di cui segue il “demone del dubbio”.

Diversa è la declinazione di rapporti con la madre Carmela, rasserenante e mite.

Insomma, va avanti un ménage familiare, a tratti singolare.

Ha duelli verbali con il fratello Aldo.

Ritornano nei colloqui con i familiari fantasmatici antenati.

E insistono le scorribande con Radu, detto Anguilla.

Questa situazione viene spezzata con la frequentazione di Adamo, forestiero, che ha alle spalle una figlia perduta e un trascorso in prigione.

Comunque, cresce e si infatua della bella Miriam, ragazza, apparentemente, disinvolta.

Fondali pietrosi, ma pur sempre intensi e con squarci ancestrali, si apre alla vita, che è quella degli orfani della Lucania; insomma, di coloro che dopo un’adolescenza trascorsa a pensare al futuro, ad un certo punto lasciano la propria amata terra, ma non si sganciano, del tutto, portandosi dentro radicate cognizioni e momenti di un vissuto antico.



Da leggere.

Maurizio Vitiello.