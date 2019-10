Libri. Presentato “A Francesco D’Episcopo, Maestro di cultura e di vita”, a cura di Maria Gargotta.

Articolo di Maurizio Vitiello – Presentato il libro “A Francesco D’Episcopo, Maestro di cultura e di vita”, a cura di Maria Gargotta.

Si è rapiti quando si ascolta Francesco D’Episcopo, eccellente docente e maieuta, grande conferenziere.

La Graus Edizioni (Napoli, vico Seminario de Nobili 11), ha aperto le sue porte, il 15.10.2019, ospitando la presentazione del lavoro letterario “A Francesco D’Episcopo, Maestro di cultura e di vita”, curato da Maria Gargotta.

Comprendere chi sia realmente Francesco D’Espiscopo, fine letterato e amante sviscerato delle arti letterarie lo si può fare, semplicemente, abbandonandosi all’ascolto delle sue parole da considerare delle vere e proprie “lectio magistralis” accolte dal pubblico uditore con sempre maggiore attenzione e avidità. Uomo mite, umile, indipendente e libero da ogni falso potere ha praticato l’insegnamento senza mai dissociarlo dalla costante ricerca, divenendo uno dei più alti riferimenti della cultura meridionale.

Il suo interesse eclettico l’ha portato a occuparsi, tra gli altri, di Masuccio Salernitano, Enzo Striano, Alfonso Gatto, Ugo Foscolo, Francesco Bruno, Francesco Jovine, all’approfondimento dell’innovativo tema del poeta-teologo nel Rinascimento italiano e alla curatela di numerosi volumi.

Per chi lo ha conosciuto tra i banchi universitari, il carisma personale e la carica didattica ne sono i tratti distintivi.

In questo lavoro, curato da Maria Gargotta, a raccontare il prof. D’Episcopo sono le parole di chi lo ha conosciuto e ha avuto modo di apprezzare lo spessore umano, la visione e lo spessore letterario.

La Graus Edizioni, a pochi passi dalla mistica Cappella San Severo dove è il famosissimo Cristo Velato, ha ospitato il suo autore da considerare, a ragione, un vero e proprio esteta della parola.

Con Francesco D’Episcopo ha dialogato la curatrice del volume, la docente, scrittrice e critica letteraria Maria Gargotta.

L’Editore Pietro Graus segnala: “È trascorso quasi un lustro da quando Francesco D’Episcopo è andato, come si dice, in pensione dalla sua mai tradita Università di Napoli “Federico II” , ma, come ebbe giustamente ad affermare, in un precedente volume in suo onore, un allievo prediletto, Gianpasquale Greco, per lui certamente non varrà mai il termine “quiescenza” , in nome, occorre aggiungere, di quell’“arteteca”, che significa esattamente l’opposto e che, sin da bambino, ha caratterizzato l’inquieto percorso di vita del nostro personaggio. Pochi hanno idea di che cosa, in questi quasi cinque anni appena trascorsi, Francesco D’Episcopo si è fidato di fare, tra libri, premi (ben quattro conseguiti solo nel Cilento), quattro cittadinanze onorarie, presentazioni, promozioni di nuovi autori; come ebbe a dire un suo sincero amico-ammiratore, un autentico “carro armato”, che mette a ferro e fuoco i territori che attraversa. I suoi libri si vendono, le sue parole, ricercate negli ultimi anni in memorabili “lezioni magistrali” si ascoltano con sempre maggiore attenzione e avidità, riscuotendo talvolta inevitabili “ovazioni all’inpiedi”, da parte di un pubblico incantato e ammirato. Il tutto accade nei luoghi più vari e, talvolta, imprevedibili, nel nome di una sorta di cultura alternativa, di cui Francesco D’Episcopo è uno dei più affermati e autorevoli protagonisti. Sconosciuto ai più, illustre ai pochi, che lo seguono e gli vogliono bene per la sua costante e coraggiosa scelta di autonomia e libertà da ogni falso potere, insegue le sue vite con giovanile passione come una missione.”

Pubblicazione da leggere.

Maurizio Vitiello