Libano, costruisce un palazzo solo per nascondere la vista mare al fratello

Questa vicenda ha dell’incredibile. E’ accaduto in Libano, dove due fratelli erano in conflitto riguardo l’eredità dei genitori, ed uno dei due negli anni ’50 ha deciso bene di costruire un palazzo normalissimo, ma con un particolare: lo spessore di 60 centimetri nella parte più stretta. Il palazzo, infatti è triangolare, meno di quattro metri nella parte più larga, e circa 60 centimetri in quella più stretta, ed ha addirittura ospitato un bordello. Il proprietario, uno dei due fratelli, ha deciso di costruire quest’edificio singolare, solo ed esclusivamente ai danni di suo fratello, impedendogli di godere della vista mare. A tal proposito, il palazzo è davvero l’emblema di questo quartiere, che gli ha addirittura attribuito l’appellativo di “Rancore”.