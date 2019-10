Nei laboratori di restauro dell’Università Suor Orsola Benincasa, le due grandi tele della Chiesa dell’Annunziata, ex vescovado di Vico Equense, sono oggetti di cure per il restauro e la conservazione. Le abbiamo viste coperte di carta giapponese in una delle sale della parte antica della cittadella monastica di Suor Orsola,accanto agli antichi acquamanili del refettorio che affaccia sul chiostro.

La carta giapponese fine, senza acido, prodotta manualmente in Giappone secondo tecniche antiche e con fibre naturali quali Gampi, Kozu, Mitsumata, viene utilizzata nel restauro per la velinatura e per interposizione in delicati interventi di pulitura, evitando il distacco dei frammenti decoesi. Per mettere in opera la velinatura si impiega solitamente un collante organico a base di colla di coniglio e acqua, con il quale vengono applicati sul film pittorico dei fogli di carta giapponese. Al termine può essere rimossa bagnando la superficie con spugne imbevute di acqua tiepida.Sono disponibili diverse grammature e spessori.

Non passerà molto tempo e ritorneranno nella chiesa ex cattedrale di Vico Equense, e allora sarà festa grande, non solo per il ritorno delle tele, ma anche per l’apertura del Museo Diocesano di sui si parla ormai da tempo.