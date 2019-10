Le Iene fra il Parmigiano a Trump e le truffe ai malati di cancro, ecco cosa han detto di Nadia Toffa

. L’inizio è stato emozionante “Non è facile ricominciare senza di lei.. Ma lei c’è, hanno detto le tre iene, noi siamo in quattro.. con la gigantografia di Nadia alle spalle..”

Ecco un resoconto breve

Martedì la nostra Alice Martinelli ha fatto irruzione durante il vertice con il segretario di Stato americano Mike Pompeo, in Italia per discutere dei dazi. La Iena gli ha consegnato un pezzo di parmigiano e Conte non l’ha presa bene: oggi l’incontro pacificatore e un regalo anche per il premier

Dopo l’irruzione, l’incontro pacificatore. La Iena Alice Martinelli ha visitato Giuseppe Conte nel suo ufficio a Palazzo Chigi, dopo che martedì aveva consegnato un pezzo di parmigiano a Mike Pompeo, segretario di Stato americano, durante un vertice ufficiale facendo imbufalire il premier.

“Dopo la performance dell’altro giorno è soddisfatta?”, ha esordito Conte, che si è però scusato per la reazione: “Sono dispiaciuto, ma era un incontro istituzionale con un protocollo molto formale. Non lo faccia più, così ci mette in imbarazzo” ha aggiunto con il sorriso. Pompeo, però, sembrava molto felice con il parmigiano in mano. “Lui ha reagito perfettamente, molto meglio di me”, continua Conte. “Superato l’effetto sorpresa, però, ci sono rimasto male: ha portato un solo pezzo di formaggio a lui e a me niente!”.

La nostra Alice però non è andata impreparata, e al premier ha risposto: “Me lo immaginavo e ho portato un pezzo di parmigiano anche per lei!”. E così i due hanno fatto pace, grazie al formaggio italiano noto in tutto il mondo che adesso rischia di essere investito dai dazi americani.

Il segretario di Stato americano è in visita in Italia per discutere con il nostro governo dei nuovi dazi contro i prodotti dell’Unione europea, che colpiranno duramente il made in Italy tra cui, appunto, il parmigiano. Secondo Coldiretti per colpa dei dazi un chilo del nostro pregiato formaggio potrebbe arrivare a costare negli Stati Uniti fino a 80 dollari: rischia di essere la fine dell’export.

La vicenda di Proto truffata malata di cancro

Un successo basato sulle “bufale”

La storia di Alessandro Proto è un susseguirsi di “bufale”, spacciate per verità, a cui anche i giornali di mezzo mondo hanno dato credito, pubblicando, senza verificare, i comunicati stampa diffusi dall’astro nascente della finanza nostrana. Nel sito della Proto Enterprises, infatti, fanno ancora bella mostra le notizie delle operazioni finanziarie e immobiliari del fondatore. E così, l’incauto visitatore può vedere che Proto e Carlos Slim (magnate messicano e uno degli uomini più ricchi al mondo) comprano il New York Times. Oppure che Warren Buffet, un altro big della finanza mondiale, e Alessandro Proto hanno acquistato l’isola di San Tommaso, in Grecia, per 15 milioni di euro. “Attualmente le Società del Gruppo Proto hanno partecipazioni minoritarie in oltre 200 società sparse in tutto il mondo – si legge nel sito della Proto Enterprises – nei settori immobiliare, finanza, industria, comunicazione, alimentare, farmaceutico e biochimico”. Insomma, di fronte a queste informazioni, si potrebbe pensare di trovarci di fronte ad un importante imprenditor

