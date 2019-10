Le Iene choc su Angelo Vassallo, sospetti sui carabinieri

Le Iene, puntata di giovedì 17 ottobre 2019: Giulio Golia torna ancora sull’omicidio di Angelo Vassallo, il sindaco di Pollica. Hanno aperto un’inquietante scenario in quel del Cilento che coinvolge uomini dell’Arma.

La Iena torna ad occuparsi anche questa settimana dell’omicidio del sindaco pescatore di Pollica Angelo Vassallo, ucciso il 5 settembre del 2010 con nove pallottole lungo la strada che lo stava conducendo a casa.

Giulio Golia a caccia di verità sulla morte del sindaco ed in particolare si sofferma sul ruolo dei tanti carabinieri che sono in qualche modo legati alla vicenda. Sono molti i dubbi ancora da chiarire nell’omicidio Vassallo. L’inviato de “Le Iene” a distanza di 7 giorni dall’ultimo servizio andato in onda nella trasmissione di Italia 1 prova a fare chiarezza su alcuni lati oscuri snocciolando in una secondo servizio d’inchiesta nuovi punti della vicenda. Intanto alla Procura di Salerno si continua ad indagare

CLICCA QUI PER VEDERE IL SERVIZIO