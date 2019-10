L’attore e bodybuilder Calum Von Morger a Positano rilassa i suoi muscoli

Calum Von Morger, il noto attore e youtuber australiano, conta oltre 3 milioni di follower su instagram, dove ha appena pubblicato una sua foto a Positano sfoggiando il suo fisico invidiabile mentre alloggia all’hotel Buca di Bacco, dopo aver visitato Pompei nei giorni scorsi.

Come riportato su Wikipedia, il curriculum di Calum von Moger è molto rilevante. Nel 2017, infatti, von Moger ha collaborato addirittura nell’interpretazione di Arnold Schwarzenegger in Bigger di George Gallo, la storia di Joe e Ben Weider, i fondatori della International Federation of BodyBuilding & Fitness.

Von Morger Positano

Von Morger Pompei