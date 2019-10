L’attaccante della Salernitana Alessio Cerci a Positano per la gioia dei tifosi

Alessio Cerci, attaccante della Salernitana, si sta concedendo dei momenti di relax a Positano affascinato dalla bellezza del luogo. Il calciatore – che ha militato anche nella Roma, Fiorentina, Milan ed Atletico Madrid – ha voluto conoscere il paese passeggiando tra le sue tradizionali stradine per la gioia di molti tifosi ai quali non ha negato un autografo o un selfie, come nella foto con il positanese Francesco Amodio.