L’atleta e cantante inglese Jazmine Sawyers a Positano e Sorrento

Non sembra davvero terminare mai l’arrivo di turisti in questo caldo autunno in Costiera Amalfitana e in Penisola Sorrentina. Come abbiamo più volte documentato, tra le migliaia e migliaia di visitatori che ancora invadono i nostri splendidi territori, ci sono tantissime personalità dello spettacolo, dello sport e del cinema. Ultima arrivata è l’atleta inglese Jazmine Sawyers. Quest’ultima ha pubblicato diverse foto sul proprio profilo ufficiale Instagram che la ritraggono sulla spiaggia di Positano. Ma non solo. La giovane atleta si è spostata poi a Sorrento, dove ha gustato un gelato.

Classe ’94, Jazmine è nata da padre giamaicano e madre inglese a Stoke on Trent, città di 250 mila abitanti circa dello Staffordshire. Fin da piccola si è appassionata di atletica leggera e ora gareggia nel salto in lungo, anche se ha gareggiato anche nel Bob. È stata medaglia d’argento nel salto in lungo ai Giochi del Commonwealth 2014, mentre nel 2017 ha partecipato alla sesta serie di The Voice UK. Ha studiato giurisprudenza all’Università di Bristol.

Jazmine, come detto, si è concentrata principalmente sul salto in alto e sul salto in lungo. Ai Campionati delle scuole inglesi del 2007 è stata seconda classificata con il record personale di 1,70 m (5 piedi 6 3 ⁄ 4 pollici), finendo dietro a Katarina Johnson-Thompson. L’anno seguente vinse i titoli delle Scuole di inglese nel salto in lungo e nel pentathlon, un’impresa che ripeté nel 2009. Nel 2010, vinse una borsa di studio per studiare alla scuola pubblica di Millfield.

Ma non solo. La bella Jazmine è anche una cantante e cantautrice nel suo tempo libero e, nel febbraio 2017 è apparsa, appunto, in TV durante la trasmissione The Voice UK. Ha avuto successo e il cantante Will.i.am è stato il suo allenatore durante le audizioni, anche se ha detto durante la trasmissione che la sua priorità principale è rimasta con l’atletica. È stata eliminata dal programma il 26 febbraio in un sing-off contro il collega cantante Hayley Eccles.