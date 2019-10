L\'Associazione Nazionale Combattenti e Reduci Sezione Comune di Sanza (Salerno) per la commemorazione dei caduti in guerra del 4 novembre 2019

Infatti il Presidente Cav. N. H. Attilio De Lisa (Padre di Rocco e Vincenzo originario di San Rufo della Diocesi di Teggiano-Policastro facendo riferimento al Vescovo Mons. Antonio De Luca e dipendente di ruolo dell’ASL Salerno P.O.-ospedale di Sapri con requisiti anche per mansioni superiori) della Sezione Federazione di Salerno con il Provinciale Prof. Antonio Landi, porta a conoscenza dei Sigg.ri Soci Combattenti e della cittadinanza tutta, che come ogni anno, Lunedi 4 novembre 2019, avrà luogo la celebrazione del “IV NOVEMBRE – 101° ANNIVERSARIO DELLA VITTORIA” oltre giornata delle Forze Armate e Festa dell’Unità Nazionale..

Programma

Ore 08,30: Ritrovo nel locale dell’Associazione dei Soci Combattenti Sede edificio polifunzionale in Piazza Angelo Ciorciari per prendere la Bandiera Tricolore ANCR;

Ore 09,00: Corteo in chiesa San Francesco e celebrazione della Santa Messa presieduta dal Parroco don Giuseppe Spinelli;

Ore 10,00: Rievocazione e Celebrazione del Centunesimo dell’Anniversario della Vittoria davanti al Monumento dedicato ai caduti di tutte le guerre con la lettura del Bollettino della Vittoria, con consegna degli attestati agli eredi dei caduti in guerra del primo conflitto mondiale.

Alla manifestazione interverranno Autorità civili, Militari, Religiose, le Associazioni, il Dirigente Scolastico di Buonabitacolo e Sanza, i Docenti e gli alunni dell’Istituto Comprensivo di Sanza.

Allieterà la Cerimonia il Coro Polifonico Sinfonia voci Teresa Miraglia di Sanza insieme alla musica accompagnatore di Mariano Lettieri.

A fine Cerimonia in onore della consegna degli attestati agli eredi dei caduti in guerra del promo conflitto mondiale, un lieto rinfresco nella sede dei combattenti.

La cittadinanza tutta, è invitata a partecipare oltre ai soci tesserati invitati dei dintorni (San Rufo,Polla,Sala Consilina, Buonabitacolo,Caselle in Pittari,Alfano,San Giovanni a Piro,Vibonati,Sapri).

IL PRESIDENTE DI SEZIONE A.N.C.R.

Cav. N. H. Attilio De Lisa