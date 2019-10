L\'Alta moda femminile italiana rende omaggio alla Real Fabbrica di San Leucio

A San Leucio, Caserta, sabato 5 ottobre 2019 sono tornate a brillare le pregiate stoffe che l’avevano resa famosa nel mondo. Nel settecentesco Palazzo Albertini di Cimitile, alla presenza della Principessa Beatrice di Borbone delle Due Sicilie, la giovane stilista Eva Scala (esperta nel design di moda, formatasi al London College of Fashion) che vanta una collaborazione con la prestigiosa casa di moda Alexander McQueen, ha proposto il fascino di abiti femminili creati con tessuti di seta leuciana.

La collezione, completa di accessori originali, arriva in passerella dopo anni di lavoro, studi e ricerche in archivi e biblioteche per recuperare i disegni storici della tradizione della Real Fabbrica di San Leucio fondata da Ferdinando IV e riconosciuta patrimonio dell’UNESCO. I capi firmati da Eva Scala interamente realizzati a mano, giacche o “tailleur pantalon” , esaltano il fascino femminile e sposano il desiderio di una donna moderna che vuole ritornare a sedurre con classe.

(le foto a corredo dell’articolo sono tratte dal web)