L’Agerola cade in casa contro Royal Acerrana. Cuore e coraggio non sono bastati per raccogliere punti

Nella seconda giornata di campionato L’Agerola perde in casa 2-3 contro Royal Acerrana.

Partita vibrante sin da primi minuti, con gli ospiti che partono alla grande e nel giro di pochi minuti si portano in vantaggio per 2 reti a 0. I padroni di casa reagiscono, un po’ di testa e un po’ di cuore, e riescono ad raddrizzare la partita sul 2-2. Con questo risultato termina la prima frazione.

Nella ripresa gli agerolesi pagano lo sforzo profuso nei primi 45′ minuti, subendo prima il gol del 2-3 e poi l’espulsione ad Alessandro Cuomo. A niente sono servite le reti di capitan Milano e Fusco, ma resta la grande reazione della squadra.

L’Agerola resta ferma a 3 punti, ottenuti nella prima giornata in trasferta contro la Barrese. A mister Vivace non resta che pensare alla prossima sfida, ripartendo da quanto di buono si è visto in questa partita che già dopo pochi minuti si era messa molto male.