LABORATORIO TEATRALE A SAN GIUSEPPE

“Si riparte per una nuova avventura”

Bambini…

LA BOTTEGA DEI PICCOLI ATTORI riapre per la nuova avventura.

Vi aspetto in tanti Lunedì 21 ottobre dalle ore 19:00 alle 20:15 presso il Teatro San Giuseppe in Sant’Agnello

così dice Franco De Angelis, nell’aprire la nuova stagione teatrale, nella sede di San Giuseppe, invitando a partecipare tutti coloro che hanno un minimo di passione per la recitazione, dai 7 anni in poi. I lavori e i risultati raggiunti, in sinergia con una serie di supporti, da Franco de Angelis sono noti a tutti, indimenticabile quelle centinaia di cagnolini, nella carica, appunto, dei 101, che al delle Rose invasero festosamente il pubblico alle spalle, lasciandolo letteralmente a bocca aperta. Chi sa leggere tra le riga si accorge di un grande lavoro di squadra, fatto di sarte e sartorie, Zio Ambrogio, che sceneggia e scrive e scrive, un regista che si diverte e fa divertire! Ragazzi che entrano timidi e paurosi ed escono spigliati e sicuri di se al solo giocare con la vita del teatro o il teatro della vita!