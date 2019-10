La Vecchia, appuntamento teatrale a San Leucio

La stagione teatrale 2019 2020 alle Officine Teatro di San Leucio si apre con l’opera “La Vecchia. Commedia malinconica” regia di Rita Frongia, direzione artistica di Michele Pagano, con Marco Manchisi, lo ricordiano diretto da Martone e Salvatores, e Stefano Vercelli, bravissimo in “La Trilogia” diretto da Marianne Arhne. Grandi interpreti e grandi autori dunque per una stagione teatrale casertana di alto profilo. Nella commedia “La Vecchia” un rigattiere e un poeta hanno un confronto schietto sull’esistenza e “su quel sordo tormento del desiderio che parla all’anima e racconta un’idea di vita che non diventa mai realtà”, commedia che diventa anche riflessione sul linguaggio “è dove non si può dire che nasce una risata, lì dove il linguaggio trova un limite”. L’appuntamento è per sabato 19 ottobre alle ore 21:00 e domenica 20 ottobre alle ore 19:00 Officina Teatro San Leucio, Caserta, via degli antichi platani 10

info tel 0823 363066

segnalazione a cura di Luigi De Rosa

(le foto a corredo dell’articolo sono tratte dal web)