LA SOCIETA’ OPERAIA DI SANT’AGNELLO INCONTRA PAOLA ZANCANI MONTUORO

Quasi a dare un seguito alla pregevole cena sociale della Società Operaia di Mutuo Soccorso della scorsa settimana presso l’albergo boutique Corallo, con tantissime importanti personalità del mondo del lavoro della Penisola Sorrentina, il presidente Franco Ambrosio, ha organizzato un viaggio a Paestum per incontrare Donna Paola Zancani Montuoro e conoscere meglio questo pezzo di Sant’Agnello nella Piana del Sele. Con una visita agli scavi e al museo con particolare attenzione all’attività svolta dalla nostra concittadina emerita a poco più di 30 anni dalla morte. L’Heraion della Foce del Sele, interamente ricostruito al centro del Museo pestano e una serie di bacheche con pannelli esplicativi, sono stati oggetto di conversazione, senza tralasciare i ritrovamenti di Gaudo, sempre ad opera di Donna Paola, che accomunano l’archeologia di Trinità, località Petrulo costituendo la Civiltà del Gaudo. La perfetta organizzazione di Ambrosio e del suo staff ha fatto si che si approcciasse alla florida piana del Sele, anche con soddisfazione di tutti i sensi, assaggi vari per le papille gustative, ricotte , salumi, dolci , gelati, occhi pieni di estesi campi di verzura e bufali, odorato pregno di questa presenza animale non autoctona e in mano le cose da portare a casa, miele, yogurt e soprattutto bocconcini di mozzarella di bufala. Il fotografo ufficiale a seguito Angelo Ricci, ha documentato al meglio il viaggio creativo. clicca qui per le foto