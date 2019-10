LA PRESENTAZIONE DEL LIBRO: “UNA PASSEGGIATA A VICO EQUENSE” NELLA FAMOSA LOCATION DA GIGINO INVENTORE DELLA PIZZA A METRO A VICO EQUENSE.

Il racconto di una città attraverso gli occhi degli autori-archeologi Valeria Bava e Antonio Vanacore con la presenza del Sindaco della città di Vico Equense Andrea Buonocore, con uno dei Proprietari della storica pizzeria da “Gigino” Mario dell’Amura, il Giornalista Lucio Esposito, la Preside Debora Adrianopoli e molti altri commercianti che parteciperanno all’evento per condividere le loro idee sulla pubblicazione del nuovissimo testo.

La serata si concluderà con la PIZZA A METRO più famosa del mondo.

Giovedì 24 Ottobre 2019 ore 19.00

Da “Gigino” la Pizza a Metro, Università della Pizza, via Giovanni Nicotera 15 a Vico Equense

Giovedì 24 Ottobre ore 19.00 all’interno della location della storica pizzeria da “Gigino” a Vico Equense verrà presentato il libro “Una passeggiata a Vico Equense” di Valeria Bava e Antonio Vanacore. Il testo pubblicato dalla nota casa editrice napoletana Guida Editori è un’atipica guida turistica della città, una vera e propria passeggiata intrisa di arte e archeologia ove però, il tutto è raccontato in modo semplice, utilizzando la forma romanzata per rendere la lettura piacevole e divulgativa. Una guida questa, che ha visto d’accordo l’intera città che nel testo viene esaltata per le sue bellezze e i suoi paesaggi naturali senza in alcun modo tralasciare l’aspetto turistico e commerciale del sito. Oltre agli autori, ospiti all’evento uno dei Proprietari della storica PIZZA A METRO Mario dell’Amura e il Direttore della struttura Giovanni Rivieccio che da subito hanno sostenuto il progetto.

A partecipare all’incontro anche il Sindaco della città di Vico Equense Andrea Buonocore che come sempre si dimostra vicino alle iniziative locali, il Giornalista Lucio Esposito sagace e attento scrittore del giornale on-line “Positano news” e la Preside dell’Istituto I.C. Costiero di Vico Equense Debora Adrianopoli.

Partecipi alla serata anche diverse associazioni attive sul territorio, in particolare l’Associazione Commercianti ACOVE con la partecipazione della Presidentessa Margherita Aiello, l’ASCOM rappresentata dall’Avv. Giacomo Monteleone e L’Associazione Pizzaioli con il Presidente Michele Cuomo.

L’iniziativa vuole di fatto essere un momento di aggregazione per l’intera cittadina, che avrà modo di confrontarsi e riflettere su alcune tematiche attuali e di carattere locale trattate all’interno del testo. Presente all’iniziativa anche Giovanna Starace della Libreria Ubik di Vico Equense, che darà modo agli ospiti di visionare e comprare in anteprima il volume.

L’intera serata si concluderà con la PIZZA A METRO di Gigino, una vera prelibatezza che continua a stupire con il suo gusto da ormai oltre 50 anni.

UFFICIO STAMPA CONTATTI: valeria.bava@gmail.com oppure antonio-vanacore@hotmail.it