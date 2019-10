La Polisportiva Vico Equense cala il tris!

Terza giornata di campionato e terza vittoria per la Polisportiva Vico Equense che batte Eboli alla fine di una bellissima partita combattuta fino a pochi minuti dalla fine.

Parte bene la Polisportiva che prova subito ad andare via grazie alla maggiore prestanza fisica sotto il canestro con Vitale e soprattutto Guida che entrano subito bene in partita. Un primo quarto quasi perfetto che viene parzialmente rovinato dal break finale degli ospiti che portano il risultato alla prima sirena sul 21-17. La partita si mantiene equilibrata e nessuna delle due squadre riesce a fare veramente la differenza. I vicani, però, pian piano cercano di rosicchiare punti e riescono ad arrivare all’intervallo lungo sul 41-33.

Al rientro dall’intervallo arriva un clamoroso calo per la Polisportiva che, arrivata sul +10, si ferma improvvisamente. Gli ospiti ne approfittano e nel giro di un paio di minuti si riportano sotto fino al -1 costringendo coach Orazzo a chiamare time-out e rimettere in riga i ragazzi del Vico Equense. Sospensione che sortisce il giusto effetto con il Vico che riprende a marciare e prova a riallungare pur mantenendo il vantaggio costante tra i 4 e i 5 punti.

L’ultimo frazione è, ancora una volta come nella scorsa partita, perfetta. Sale in cattedra Gargiulo che, nei momenti decisivi, piazza i canestri necessari a tenere lontani gli avversari. Negli ultmi 3 minuti di partita Eboli esce definitivamente dalla partita grazie a una grande difesa della Polisportiva che permette di realizzare rapidi canestri in contropiede e allungare fino all’82-67 finale.

Ancora una volta, dunque, decisiva una perfetta ultima frazione di gioco per la vittoria finale ma, come accaduto anche a Napoli nella seconda giornata di campionato, ancora un brutto terzo quarto che ha rischiato di pregiudicare il risultato finale.

Non del tutto soddisfatto coach Orazzo: “Non è stata una partita facile da portare a casa, nonostante il risultato possa dire il contrario. Eboli è una buona squadra formata da giocatori che si conoscono e giocano una buona pallacanestro offensiva. Noi siamo stati, in alcuni momenti, troppo frettolosi in attacco e poco disponibili al sacrificio in difesa. La partita è stata vinta negli ultimi minuti quando abbiamo aumentato la pressione difensiva e siamo riusciti ad andare con fluidità in attacco. Ora ci aspetta la trasferta difficile di Napoli consapevoli di dover migliorare sempre, gara dopo gara!”.

MVP di giornata Francesco Gargiulo, autore di 20 punti nelle ultime due frazioni di gioco: “La partita è iniziata bene, abbiamo fatto un ottimo lavoro di squadra nei primi due quarti. Nel terzo quarto c’è stato un calo di concentrazione poiché eravamo convinti che la vittoria fosse già nostra. Nell’ultimo quarto abbiamo dimostrato, ancora una volta, grazie all’aiuto del coach, di essere una grande squadra in grado di gestire al meglio la partita. Ringrazio i tifosi per sostenerci sempre e comunque!”.

Prossimo appuntamento lunedi sera alle ore 20:45. La Polisportiva Vico Equense giocherà in trasferta contro il CUS NAPOLI.