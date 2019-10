La penisola sorrentina spicca in Campania per gli ottimi risultati della raccolta differenziata

Sono stati resi noti, dal’Ambito territoriale ottimale dell’Osservatorio Regionale sulla gestione dei rifiuti in Campania, i dati della raccolta differenziata nel 2018 relativi ai vari Comuni con le percentuali di riciclo dei rifiuti per ogni città campana. E dallo studio emergono i buoni risultati raggiunti nelle città della penisola sorrentina, grazie anche allra raccolta porta a porta. Il Comune più virtuoso risulta quello di Vico Equense con una percentuale di differenziata pari all’83,51% e con un riciclo dei rifiuti del 63,70%, classificando al secondo posto in Campania. Poi c’è Meta con una percentuale di 74,97% per la differenziata e 60,36% per il riciclo. A seguire Massa Lubrense con il 71,43% di differenziata ed il 55,42% di riciclo. E’ la volta di Piano di Sorrento con il 66,78% di differenziata ed il 49,51% di riciclo. Segue Sorrento con una percentuale del 65,86% per la differenziata e del 51,33% per il riciclo. Ed infine Sant’Agnello che raggiunge il 64,42% di raccolta differenziata ed il 41,78% di riciclo. Dati ottimali che premiano il lavoro e l’impegno dei cittadini nel differenziare i rifiuti in modo consapevole e con un’attenzione particolare all’ambiente.