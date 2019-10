La Penisola Sorrentina centro del dibattito sui temi sociali, a Novembre i seminari.

Un ciclo di seminari sulle più sentite tematiche sociali interesserà i comuni della Penisola Sorrentina: dal cyber-bullismo, ai rapporti familiari, dall’inclusione sociale, alle dipendenze, dalla cittadinanza attiva alle barriere architettoniche, passando per gli strumenti di raccolta fondi e le norme di sicurezza. Incontri pomeridiani vedranno confrontarsi: psicologi, avvocati, istituzioni (tecniche e politiche) con associazioni e cittadini interessati. Da fine ottobre a metà dicembre.

“Il ciclo di appuntamenti rientra nelle nostre finalità formative e di diffusione dei valori del volontariato e della cittadinanza attiva” dichiara Michele Vitiello, presidente del tavolo di concertazione, l’ente dell’Azienda Consortile che fa da filtro tra le associazioni e la gestione pubblica delle politiche sociali in Penisola.

“Abbiamo voluto renderlo quanto più inclusivo e partecipato possibile. Per questo saremo in ogni Comune, per rendere pari dignità ad ogni territorio. Per lo stesso motivo abbiamo stimolato l’unione tra i diversi attori che operano quotidianamente nel sociale, spesso dietro le quinte e lontani dai riflettori. Crediamo che le connessioni e le reti siano necessarie per ogni processo di sviluppo”.

Sarà presente la parte politica, con sindaci ed assessori al ramo, ma anche quella tecnica, con funzionari, dirigenti e assistenti sociali. Sono in partnership con l’iniziativa i componenti dell’Associazione Psicologi Penisola Sorrentina, presieduta dalla dott.ssa Antonella Romano, e molti avvocati afferenti al locale Consiglio dell’Ordine, grazie al link costruito dall’Avv. Michele Gargiulo, componente del CDA della Fondazione De Nicola. Saranno chiamati a dare il loro contributo sia associazioni locali che best practice dell’area regionale campana.

“Vogliamo costruire contaminazioni positive tra l’esperienza e l’innovazione”, prosegue Vitiello “ma soprattutto tra pubblico e privato, tra territori diversi. Accanto a già rodati esperti ascolteremo le relazioni di giovani professionisti. C’è stato un grandissimo lavoro di squadra in questi mesi per questo voglio ringraziare soprattutto la nostra Vice Presidente Pina Castellano, le associazioni del gruppo di lavoro, la responsabile ai rapporti col Tavolo la Dott.ssa Letizia Raus e la Dott.ssa Antonella Gargiulo Termineremo con una manifestazione da dedicare alla memoria di Mario Esposito, e nel suo ricordo continueremo ad impegnarci, a vantaggio non solo dei diversamente abili, ma di tutte le persone che ingiustamente sono escluse dalla società. Vi invito a seguirci e a partecipare al ricco programma di incontri”.

L’evento è organizzato dal Centro Servizio di Volontariato di Napoli, presieduto da Nicola Caprio e diretto da Giovanna De Rosa, insieme allo sportello Costiera gestito da Maria Michela Acampora, il CDA dell’Azienda Consortile, presieduto da Francesco Soldatini, il Tavolo di Concertazione presieduto da Michele Vitiello e l’Azienda Speciale Consortile per i servizi alla persona, diretta da Maria Elena Borrelli.

• Sorrento, 30 ottobre, ore 15:30 in Sala Consiliare

CITTADINANZA ATTIVA, LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE

• Vico Equense, 5 novembre, ore 15:30 sala delle Colonne, Santissima Trinità

GENERAZIONI A CONFRONTO: FAMIGLIA, MINORI, CONFLITTI E DISAGI

• Piano di Sorrento, 12 novembre, ore 14:30, sala consiliare

Volontariato sicuro, rischi, obblighi, prevenzione e sicurezza

• Sant’Agnello, 14 novembre, ore 15:30 in Sala Consiliare

BULLISMO, CYBERBULLISMO E VIOLENZA DI GENERE

• Meta, 21 novembre, ore 15:30 in Sala Consiliare

DIPENDENZE: LUDOPATIA, SOCIAL, DROGHE E FUGA DALLA REALTÀ

• Massa Lubrense, 28 novembre, ore 15:30 in Sala Consiliare

INCLUSIONE SOCIALE E BARRIERE ARCHITETTONICHE

• Piano di Sorrento, 3 dicembre, ore 15:30 in Sala Consiliare

BENESSERE PSICOFISICO: MANGIARE SANO E MENTE SANA.

• Piano di Sorrento, 13 dicembre, ore 15:30 in Sala Consiliare

IL CROWDFUNDING, CONCETTI DI BASE E STRUMENTI PER LA RACCOLTA FONDI

• EVENTO FINALE, Piano di Sorrento, 15 dicembre

Musica, stand, animazione