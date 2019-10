LA NAVE WIND SURF NEL GOLFO DI SORRENTO

La nave passeggeri Wind Surf della Windstar Cruise, costruita nel 1989 e riammodernata nel 2019, si presenta come mega yacht di lusso a vela. Ospita 300 croceristi ai quali propone 15 giorni di mare con i porti più significativi.

A bordo c’è una piacevole atmosfera da country club: dallo splendido Yacht Club, con le sue morbide poltrone blu intenso e le pile di lussuosi libri da tavolino, al bar esterno a poppa della nave, dove i passeggeri può essere trovato socializzare rispetto ai tramonti, l’atmosfera è elegante, ma rilassata.

Non c’è alcuna pressione per vestirsi formalmente per la cena (la maggior parte dei passeggeri lo tiene elegantemente elegante), né c’è un programma di intrattenimento pieno di marmellate. Al contrario, l’atmosfera di Wind Surf è discreta, con i passeggeri liberi di fare ciò che vogliono- trascorrere piacevolmente il tempo a terra e sul ponte, senza timore di perdersi o essere superati.

Wind Surf è una piccola nave con molti spazi intimi e una carenza di folle, ma offre ancora ampie opzioni per la ristorazione e ampie aree pubbliche. Sulla nostra navigazione a piena capacità, l’unica volta in cui la nave si sentiva affollata era a colazione, quando Occasionalmente ti ritrovi a cenare con altri passeggeri a causa della mancanza di tavoli gratuiti. C’è un’eccellente scelta di opzioni per i pasti serali – quattro se conti il ​​servizio in camera – e non una volta abbiamo aspettato un tavolo o ci siamo imbattuti in un sovraffollamento.

Un punto culminante di ogni navigazione Wind Surf è vedere le bellissime vele della nave in azione. Sono stupende e c’è un vero senso di eccitazione quando le vedi salire per la prima volta. Controllate direttamente dal ponte usando l’idraulica, sono in grado di generare velocità fino a 12 nodi, senza alcun supporto di potenza del motore. Il fatto che le vele siano azionate da computer non toglie nulla alla storia d’amore della loro presenza. Non perdere l’occasione di sederti sul ponte e guardarli dentro in particolare se riesci a intrappolare il perfetto tramonto caraibico o mediterraneo contemporaneamente, mentre la nave salpa dal porto.

Il rovescio della medaglia, il servizio sulla nostra crociera era incoerente: i server sembravano affrettati a colazione; non sempre trovavamo facile attirare l’attenzione di un membro dell’equipaggio per effettuare un ordine, e talvolta dovevamo aspettare molto tempo affinché un ordine D’altro canto, siamo stati accolti per nome e serviti con disinvoltura dall’equipaggio extra-amichevole non appena eravamo seduti in AmphorA e nello Yacht Club. Dato l’elevato rapporto equipaggio-passeggero della nave (c’è circa un equipaggio membro ogni due passeggeri), abbiamo previsto un livello di servizio più uniforme ed efficiente nel complesso.

Nonostante il recente aggiornamento di Wind Surf e l’atmosfera generale esclusiva, i corridoi e le scale della nave, le aree che salutano per la prima volta i passeggeri, e la spa potrebbero beneficiare di un aggiornamento cosmetico. La vecchia nave non è inoltre la scelta ideale per chiunque abbia problemi di mobilità, dato che ci sono numerose porte rialzate simili a yacht. In effetti, la linea non promuove cabine accessibili su Wind Surf. C’è un ascensore, anche se lo abbiamo trovato occupato in determinate ore del giorno.

Un ultimo punto da notare: una nave questa piccola roccia e rotola in condizioni di tempesta, più di una mega-nave. Non dimenticare di mettere in valigia le medicine per il mal di mare e, se hai lo stomaco sensibile, scegli un itinerario che è meno probabile per incontrare mari mossi.

Abbiamo scelto questa nave per la reputazione di Windstar e l’itinerario offerto. Stavamo iniziando il viaggio con alcuni giorni a Lisbona e volevamo sperimentare la costa meridionale della Spagna.

Il Wind Surf è una piccola nave e il tutto a bordo è stato chiamato per le 4:00. Siamo arrivati ​​alle 2:45 e siamo riusciti a camminare a destra. Lo sbarco è stato altrettanto facile. Ciò che era così deludente era la condizione della nostra cabina (142) Il tappeto era vecchio e logoro. Nel complesso, cabina stanca. La terza notte l’aria condizionata ha smesso di funzionare. Ho una foto del mio orologio da viaggio che mostra che la temperatura era di 80 gradi. Il sonno era disturbato e in forma. Che erano chiaramente a conoscenza della situazione e avevano scelto di non affrontarla con i passeggeri a meno che non lo avessimo portato alla loro attenzione, il loro rimedio era un credito di $ 200.

Il giorno successivo, il capitano annunciò che ci saremmo persi Cartagena perché uno dei motori aveva smesso di funzionare e poiché la nave stava rallentando e la chiamata al porto era di sole 5 ore, non saremmo stati fermati. tasse e alcolici gratuiti per la giornata.

Il lavoro è stato, per la maggior parte, meraviglioso. Lavorano molto duramente. C’è chiaramente una preferenza per i passeggeri di ritorno e una notte a Candles abbiamo aspettato 20 minuti per un ordine di cocktail, ma per il resto, nessuna lamentela. Anche il cibo, anche se non eccitante, è stato molto buono in tutti i luoghi.

Con così tante scelte, non sceglieremo nuovamente Windstar e presteremo molta più attenzione alle recensioni dei passeggeri.

Il Wind Surf è una nave a vela unica, ma l’intrattenimento è in qualche modo limitato a una band house e ad altri due nella lounge Compass Rose.

Questa nave non è per coloro che sono alla ricerca di intrattenimenti non-stop 24 ore su 24, senza casinò, senza pareti per arrampicata, discoteca, scivolo acquatico.

La nave e le destinazioni più piccole sono il sorteggio.

L’equipaggio è fantastico.

Il barbecue sul ponte era eccezionale.

Abbiamo incontrato molti altri fedeli passeggeri Windstar, tra cui alcuni del nostro tour in Giappone a marzo, infatti molti clienti abituali prenotano viaggi in Russia (Wind Surf) e anche in Egitto e Medio Oriente a ottobre sulla barca a motore.

Tuttavia, c’erano alcune persone a bordo della nave che hanno colto tutte le occasioni per lamentarsi: mancanza di upgrade, tour esauriti, due problemi medici che ci impongono di tornare in porto e di perdere il primo porto. Tuttavia, avendo navigato con Seabourn e Oceana ci sono i soliti denuncianti anche su quelle navi! Francamente, Windstar non è per chiunque cerchi un’esperienza Silversea !!

o pensato che questo sarebbe stato un ottimo modo per vedere la riviera francese. La prima posizione, tuttavia, è stata cancellata quando la nave, diverse ore dal porto, è tornata per portare un passeggero in ospedale. Gli ultimi due porti di scalo, Roses e Le Levandou, non erano porti importanti e non c’era molto da fare in nessuno dei due. Tutti i porti, tranne uno, richiedevano servizi di appalto, che prendevano del tempo dalla visita del sito stesso. I miei favoriti erano la visita alla profumeria di Grasse e l’ultima escursione di un minuto a Monaco. La nave in generale non era nelle migliori condizioni e c’erano personale di manutenzione e ingegneria ovunque. Inoltre, non c’erano eventi / escursioni culturali Windstar speciali come abbiamo fatto in passato. La pianificazione delle escursioni era frenetica, con alcuni prima dell’inizio della crociera e altri aggiunti al volo. Il personale era generalmente disponibile ed educato, ma molti sembravano allungati e preoccupati rispetto alle nostre precedenti esperienze Windstar. Il cibo era eccellente, sano e ben presentato, anche se lì erano tutte specialità locali come in passato. In tutti i modi abbiamo visto prove di riduzione dei costi rispetto alle nostre precedenti crociere Windstar.Tuttavia il processo di imbarco era buono, lo sbarco era pianificato male e molte persone, tra cui molti anziani, stavano aspettando critiche tempo per presentare i bagagli, senza sedie o aria condizionata. La barca era quasi morta dopo cena e l’intrattenimento a bordo non era molto buono.