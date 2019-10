Lo Zecchino d’Oro è una delle trasmissioni più amate da noi italiani, fa parte del nostro immaginario collettivo, della nostra cultura popolare. Senza questa trasmissione cult, l’infanzia di molti di noi sarebbe stata meno poetica e felice. Ecco perchè l’appuntamento di domenica sera su RAI UNO è di quelli da segnare in rosso sul calendario perchè non va dimenticato. “I ragazzi dello Zecchino d’Oro”, questo il titolo del film che racconta la storia della nascita di questa gara canora per bambini. I protagonisti saranno Simone Gandolfo che interpreterà Cino Tortorella, che lo ha condotto per cinquant’anni, i primi dei quali nei panni dell’indimenticato Mago Zurlì, e Matilde De Angelis che vestirà i panni di Mariele Ventre, fondatrice e direttrice per tanti anni di quel Piccolo Coro dell’Antoniano che oggi porta il suo nome. La produzione è firmata dalla Compagnia Leone Cinematografica e Rai Fiction, mentre la direzione è stata affidata ad Ambrogio Lo Giudice .

Luigi De Rosa

(le foto nell’articolo sono tratte dal web)