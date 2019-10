ROMA – “Sono stati bravissimi, vorrei ringraziare il pubblico dell’Olimpico, erano tanti stasera. Dedico la vittoria ai piccoli del Bambin Gesù. Nel primo tempo c’era troppa frenesia, abbiamo cominciato a lanciare e non andava bene; meglio nella ripresa, abbiamo cominciato a giocare”. Così Roberto Mancini, ai microfoni Rai, dopo la vittoria sulla Grecia. “Io come Pozzo? Lui ha vinto due Mondiali – dice a proposito del record di 9 vittorie di file che può essere battuto – le notti magiche? Speriamo che tornino e che a giugno sia più bello” aggiunge il ct azzurro. Poi, in conferenza stampa, dà qualche indicazione sugli infortunati: “Chiesa ha sentito una fitta da 20-25 minuti. Probabilmente torna a casa, così come D’Ambrosio“.

Bernardeschi: “Serata emozionante”

Raggiante Federico Bernardeschi, autore del secondo gol dell’Italia: “E’ una serata spettacolare, davvero emozionante: voglio ringraziare i nostri tifosi venuti in tanti e che ci hanno fatto sentito tutto questo calore. La strada è quella giusta per andare a giocare un grande Europeo“. L’azzurro prova a raccontare la partita: “Un gol importante come gli altri – le sue parole a Raisport – ma era importante vincere e qualificarci. Abbiamo avuto pazienza e siamo stati bravi a muovere la palla veloce nel secondo tempo. Di sicuro arriveremo pronti“.