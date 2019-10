Dopo la frana a Maiori la Sita cambia percorso escludendo Erchie, la popolazione protesta e minaccia la denuncia

A causa della frana verificato lo scorso 17 ottobre in località cimitero di Maiori, oggi il tratto stradale interessato viene chiuso totalmente e per circa dieci giorni. La Sita Sud trasporti è subito intervenuta apportando le necessarie modifiche ai percorsi sulla direttrice Salerno-Amalfi, pensando bene di escludere dal percorso alternativo, e non si sa perché, la località Capodorso e la frazione Erchie di Maiori, creando notevoli disagi alla popolazione residente tagliata fuori da ogni tipo di trasporto pubblico. Il comitato di quartiere di Erchie, se la Sita Sud non rivederà il percorso alternativo, fornendo il pubblico servizio anche ad Erchie, valuterà la possibilità di denunciare i responsabili all’autorità giudiziaria per interruzione, ingiustificata, di pubblico servizio.