La crociera di lusso su una nave della Norwegian Spirit si trasforma in un incubo con cibo avariato e liquami

Quella a bordo dalla nave della Norwegian Spirit doveva essere una crociera di lusso nel Nord Europa, costata ben 5.700 euro a persona. Ma alla fine si è trasformata in un incubo a causa dei tanti disservizi che hanno mandato su tutte le furie i passeggeri. Secondo il programma la nave avrebbe dovuto far tappa in Islanda, Norvegia, Francia ed Olanda ma in realtà non è andata esattamente così. Il primo attracco ad Amsterdam non è stato possibile per colpa del maltempo e del forte vento, lo stesso dicasi per la tappa successiva in Franca, a Le Havre. E’ stata poi la volta della Norvegia dove finalmente la nave è riuscita ad attraccare ma la delusione dei turisti è stata enorme nel constatare che la città scelta non offriva nulla di allettante ed era praticamente deserta. Si spera nella tappa successiva, quella islandese a Reykjavik. Ma nulla da fare, lo scalo viene cancellato e si opta per la città scozzese di Greenock. Scelta infelice perché il maltempo non permette neanche qui l’attracco. A questo punto si pensa di raggiungere Belfast ma alla nave non viene concesso il permesso di attracco e resta al largo con i suoi inferociti passeggeri per tre lunghi giorni. Questo inconveniente – se così lo si può definire – ha però creato delle conseguenze pesanti in quanto non è stato possibile scaricare gli impianti fognari ed i bagni delle cabine sono diventati pieni di liquami. Come se non bastasse non riuscendo ad attraccare non si è potuto fare rifornimento di viveri e quello che era rimasto a bordo, oltre ad essere insufficiente era in parte anche andato a male. I passeggeri hanno dato vita ad una vera e propria rivolta non essendo disposti ad accettare un viaggio del genere dopo tutti i soldi che avevano sborsato sognando una crociera ad altissimo livello, con posti stupendi da visitare e tutti i comfort che accompagnano un viaggio di lusso. Hanno così chiesto di poter tornare a casa e di essere rimborsati della spesa sostenuta… e già è tanto che non abbiano chiesto anche un risarcimento. La compagnia di navigazione, però, non si è dimostrata disponibile a rimborsare i soldi spesi per la crociera ed ha offerto ad ogni passeggero un voucher con un valore di appena il 30% del costo del biglietto. Un’esperienza sicuramente da dimenticare…