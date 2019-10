La Costiera nell’ultima creazione di Salvatore Calabrese: ecco il liquore firmato da De Kuyper

Salvatore Calabrese, Mark de Witte, Joerg Meyer (foto: thespiritsbusiness.com)

Salvatore Calabrese, il barman italiano più conosciuto al mondo, porta la sua Costiera Amalfitana nella sua ultima creazione, firmata dalle famose distillerie olandesi De Kuyper. Come descrive il magazine del settore The Spirits Business, questa settimana (dal 7 al 9 ottobre) al Bar Convent Berlin Show, l’etichetta dei Paesi Bassi ha presentato i suoi ultimi due liquori moderni: Acqua Bianca e Dutch Cacao.

“The Maestro” ha realizzato Acqua Bianca, descritto come “uno dei liquori più aromatici disponibili sul mercato”. Il bartender del Brown’s Hotel di Londra, ha utilizzato ingredienti che rievocano i caldi aromi del Sud, con tre tipologie di agrumi, provenienti da casa Calabrese. Non mancano infatti i limoni provenienti dalla Costa d’Amalfi, il bergamotto di Calabria e i cedri.

Calabrese ha modificato una ricetta proveniente da un libro di fine del 1800 per giungere alla sua Acqua Bianca, “fresco con agrumi e menta con una delicata nota dolce e floreale di rosa”. Con il 24% di alcool per volume, questo liquore è prodotto con un’essenza di ambra grigia, utilizzata anche in profumeria, dando a questa creazione un gusto più intenso.

“La mia idea era quella di creare qualcosa di totalmente insolito che non esiste sul mercato, qualcosa di molto versatile, un liquore per ispirare nuovi cocktail, un liquore che è in grado di prendere il centro della scena in qualsiasi creazione di cocktail”, – ha spiegato il maestro del The Donovan Bar – “Grazie alla superba competenza del maestro blender di De Kuyper, siamo stati in grado di trasformare la mia idea in questo capolavoro.”

Un liquore da servire su ghiaccio o in cocktail, Acqua Bianca è contenuto in una bottiglia tutta speciale, disegnata dalla figlia di Calabrese, Francesca: con la sua agenzia Five Foot Eight ha creato il design della bottiglia, che ricorda un libro, dove l’etichetta funge da dorso. Le pagine del libro sono invece ottenute attraverso uno stampo personalizzato.

Mark de Witte, CEO di De Kuyper Royal Distillers, si dichiara molto soddisfatto della collaborazione con il bartender originario di Maiori: “Siamo molto orgogliosi di questo momento migliore per la nostra lunga amicizia con Salvatore Calabrese e siamo convinti che Acqua Bianca rivoluzionerà la categoria dei liquori”. Il liquore sarà disponibile nel Regno Unito da fine di novembre attraverso la commercializzazione con Cellar Trends, e sarà disponibile in un formato da 500 ml.